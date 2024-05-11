Edirne Valisi Yunus Sezer, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Keşan Belediye Başkanı olarak seçilen Op. Dr. Mehmet Özcan’ı makamında ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Dün gerçekleşen ziyarette Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile birlikte Keşan Belediye Başkanlığı’na gelen Vali Sezer, bina girişinde Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır,Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Meriç ve Bilgin Atlı,belediye meclisi üyeleri ve birim amirleri tarafından karşılandı.

SEZER: “KEŞAN, SEVDİĞİMİZ BİR İLÇEMİZ”

Belediye Başkanlığı Makamında gerçekleştirilen ziyarette açıklama yapan Vali Yunus Sezer, Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu belirterek, “Hem belediye başkanlarımıza hayırlı olsun demek, hem de ilçemizde devam eden projeleri yerinde görelim istedik. Bugün ayrıca muhtarlarımız ile bir araya geleceğiz. Muhtarlarla da devam eden ve bundan sonra devam edecek işler ile ilgili istişarelerde bulunacağız. Bilindiği gibi sahil yollarında başladığımız asfalt çalışmalarını da yerinde görüp yapılacak işlerin planlamasını yapacağız. Keşan, sevdiğimiz bir ilçemiz. Her gelişimizde güzel hatıralar ve işler ile ayrılıyoruz. İnşallah bu ziyaretimiz de böyle olacak.” dedi.

Başkan Özcan’da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.