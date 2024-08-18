Yıllık izinlerini anavatanda geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri yoğun bir şekilde sürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçilerimizin dönüşlerinde mağdur olmamaları için Bulgaristan ile görüşmeler gerçekleştirildiğini belirten Edirne Valisi Yunus Sezer, geçişlerin en hızlı şekilde yapılması noktasında yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kapıkule Sınır Kapısı’na ziyaret eden ve gurbetçi vatandaşlarımızla sohbet eden Vali Sezer, dönüş yolunda dikkatli olmaları temennisinde bulunarak, iyi yolculuklar diledi.