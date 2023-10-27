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Edirne Valisi Yunus Sezer’in okula gitmeyen çocukla diyaloğu vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Gıda Organize Sanayi Bölgesi için dün Keşan’a gelen Edirne Valisi Yunus Sezer, toplantının ardından Ticaret ve Sanayi Odası’nda karşılaştığı bir öğrenci ile sohbet etti.

Kolu kırık olan öğrenciye, 'geçmiş olsun' diyen Sezer, öğrenciye okula gidip gitmediğini sordu.

Öğrencinin yanında bulunan bir kadın “Annesi babası vefat etti, okula gidemiyor” şeklinde cevap verdi.

Vali Sezer bunun üzerine, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz’a “Sayın kaymamakım bu öğrenciye sahip çıkalım, masraflarını biz karşılayım” talimatı verdi.

Vali Sezer ayrıca daha sonra telefonla ulaştığı okul müdürüne ulaşarak, devamsızlık yapan öğrencilere sahip çıkılmasını isteyerek, bu konuda devamsızlığı olan öğrencilerle ilgili çalışmaların yapılması talimatını verdi. Sezer’in öğrenciye gösterdiği ilgi çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekere, vatandaşlar Sezer’in duyarlılığının çok önemli olduğunu belirtti.