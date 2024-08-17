Edirne Valisi Yunus Sezer ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, İpsala Kaymakamı ve Edirne Vali Yardımcısı Vekili Ömer Sevgili, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ile birlikte dün İbrice Limanı’na gelerek, dalış kulüpleri yöneticileri ve kooperatif yetkilileri ile görüş alışverişinde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer ve beraberindekiler, Mecidiye Muhtarı Gürkan Akça, İl Genel Meclis Üyesi Taner Altın, kooperatif yetkilileri ve dalış kulüpleri yetkilileri tarafından karşılandı.

Sezer, burada bir incelemede bulunarak, çalışmalarla ilgili bilgi alarak, görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ardından bir basın açıklaması yapan Sezer, Saros Körfezi’nin, Türkiye’nin ve dünyanın önemli bir dalış merkezi olduğunu belirterek “ Burada dalış merkezlerinin yeniden düzenlenmesi , dalış kulüplerimizin ilçe turizminin ve Edirne’nin tanıtımında hizmet etmeleri adına 6-7 aydır bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalar neticesinde öncelikle liman alanındaki bulunan dalış kulüplerimizle hem de kooperatifimizle görüşmeler gerçekleştirdik. Burada içme suyu noktasında sıkıntımız vardı, yaklaşık 5 kilometreden içme suyu getirildi. Lavobalar ve altyapı ile ilgili sıkıntılar vardı onlar yapıldı. Otopark alanları ile ilgili düzenlemeler gerçekleştirildi. Özellikle balıkçı barınakları ile ilgili ağlarını koyacakları alanlar düzenlendi. Burada taş bir bina var kooperatife ait çok atıl durumda idi. Binanın yeniden restoresi yapıldı. Özellikle balıkçılarımızın kullanabilmesi için soğuk hava deposu ve buz üretme ünitesi gerçekleştirildi. Geldiğimiz noktada özellikle dalış noktaları ile ilgili olarak, dalış noktalarına tonozların bırakılması ile beraber 5-6 noktamız güzel önemli noktalar olacak. Dalış kulüplerimizin istekleri doğrultusunda şamandıralar ve tonozlarla oralarda işaretlenmiş olacak. Aynı zamanda daha arka bölgede de şu an tamamlandı. Dalış kulüplerimizin kullanabilecekleri ve son derece buraya ve limanımıza yakışır bir şekilde estetik mobil üniteleri önümüzdeki haftadan itibaren buraya kuruyoruz. Burası çok önemli bir merkez, herkes tarafından dalış yapan ve dalış noktasında bilinirliliği son derece yüksek bir merkez ve biz burayı ülkemize, turizme ve Edirne’mize kazandırmak istiyoruz. Buradaki sezonu çok uzatmak istiyoruz. Bu da altaypı ile verilen hizmetlerle alakalı bir şey. Bu altyapı geç kalmış ama altyapyı bu yıl tamamıyla sonuçlandıracağız. Önümüzdeki yıllarda hem ülkemizden hem de yurt dışından bu destinasyonu kullanarak gelip dalış yapacak dalışseverlerle burayı buluşturmuş olacağız. Buranın şu andaki kalitesini buraya sağlamış olduğu katma değeri de bu vesilerle arttırmayı ümit ediyoruz. Bu bölgedeki temel sıkıntımız, altyapı sıkıntısı ve nitelikli tesislerin olmayışı. Alt yapıyı bu sene tamamlamaya çalışıyoruz. Anayolla burası arasındaki yolu tamamladık. Limanlarımız ve sahil kenarları ile ilgili de düzenlemelerimizi de hızla yapacağız. Yine atık suların rehabilite edilmesi, onlarla ilgili çalışmaları da önümüze aldık. Onlarla lgili çalışmaları yapmaya planlıyoruz. Burası Türkiye’nin ve dünyanın gözbebeği güzel bir merkez Saros Körfezi. Bu merkezi hak ettiği değere ulaşması için tüm paydaşlarımızla beraber çalışmaya devam edeceğiz.” Dedi.