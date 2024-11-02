Van Devlet Tiyatrosu yapımı Gelin Kaynana Antika Düşkünü'nün Ailesi" adlı oyun Bursa Devlet Tiyatrosunda sahne alacak.VAN (İGFA) - Van Devlet Tiyatrosu yapımı, Carlo Goldoni'nin yazdığı "Gelin Kaynana (Antika Düşkünü’nün Ailesi)" adlı oyun, 4-9 Kasım tarihleri arasında Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde Bursalı sanatseverlerle buluşuyor. Hasan Anıl Sepetci'nin yönettiği, Haldun Marlalı ve Cem Marlalı'nın Türkçeye çevirdiği oyun izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Kont Anselmo, antikalarına olan tutkusuyla iflasın eşiğine gelmiştir. Oğlunun, zengin satıcı Pantalone’nin kızı Doralice ile evlenmesi, onu bu çıkmazdan kurtaracak bir çözüm gibi görünse de, Doralice'nin soylu olmaması ve kayınvalidesi Isabella ile yaşanan çatışmalar, durumu daha da karmaşık hale getirecektir.

İzleyiciler, hem eğlenceli hem de düşündürücü bir serüvene davetlidir.