Türkiye’nin önde gelen otel zincirlerinden Elite World Hotels & Resorts, markanın doğduğu şehir olan Van’ın kültürel mirasına sahip çıkmak amacıyla başlattığı “Dünden bugüne iz bırakan lezzetler: Van Kahvaltısı” projesiyle bölgesel ekonomiyi sürdürülebilir olarak destekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Projenin başladığı mayıs ayından bu yana, yerel üreticilerden 3 tona yakın ürün tedarik edildi. Proje kapsamında zincirin otellerindeki kahvaltılarda Van kahvaltısı ürünleri servis edilmeye başlandı. “Dünden bugüne iz bırakan lezzetler:Van Kahvaltısı” projesiyle zincirin otellerinde konaklayan misafirler Van kahvaltısı kültürü ile tanışma fırsatı buluyor.

Proje öncesi Van kahvaltısı yalnızca “Elite World Van”da servis edilirken, projeyle birlikte zincirin tüm otellerin açık büfelerinde yer verilmeye başlandı. Bunun yanı sıra “Elite World Grand Sapanca” bünyesindeki The Grill’de de serpme kahvaltı olarak sunuluyor.

Proje, tamamı coğrafi işaretli ürünlerden oluşan Van kahvaltısı kültürünü Elite World zinciri bünyesindeki otelleri ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere tanıtarak bilinirlik oluşturmayı ve bu yolla somut olmayan kültür mirasa katkı sağlamayı amaçlıyor. Hedef ise Van kahvaltısı kültürünü bir yılda yaklaşık 850 bin kişiyle tanıştırmak. “Van Kahvaltısı” menüsünde bölgenin vazgeçilmez lezzetlerinden otlu peynir, süzme bal, Van kavut, Van ceviz reçeli, Van yayık tereyağı, murtağa, Van cacığı, Van çöreği, Siirt tahini ve Mardin pekmezi yer alıyor.

“YEREL ÜRETİCİLERDEN ALIMLARIMIZ 5 KAT ARTTI”

Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, “Dünden bugüne iz bırakan lezzetler: Van Kahvaltısı” projemizle, misafirlerimize yerel lezzetlerimizin izinde bir yolculuk sunmanın ötesinde, kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve yerel üreticilerimizi destekleme yoluyla bölgesel ekonomiye katkı sağlamak hedefiyle yola çıktık. Tamamı yerel üreticilerden temin edilen ürünlerimizle bölgeden önemli miktarda alım yapıyoruz. Proje öncesindeki döneme göre yerel üreticilerden satın alımlarımız yaklaşık 5 kat attı. Bu projeyle misafirlerimizin damaklarında yıllarca unutmayacakları tatlar bırakıp, kültürel mirasımızın önemini vurgulamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de yurt içi ve yurt dışında açacağımız yeni otellerle projeyi daha da büyüterek Van kahvaltısının bilinirliğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.