Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen; “Çocuk Filmleri Festivali” 29 Haziran- 3 Temmuz tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Kültür Yolu Festivali kapsamında Van’da düzenlendi. Festivalde gerçekleştirilen film gösterimleri, tiyatro oyunu ve atölyeler ile binlerce çocuk kültür ve sanatla buluştu.VAN (İGFA) - Çocukların sanatsal üretimle iç içe olmalarına, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine öncülük eden Çocuk Filmleri Festivali’nin 20’ncisi, Kültür Yolu Festivali kapsamında Van’da gerçekleştirildi. Atölyeler ve film gösterimleri ile çocukları kültür ve sanatla buluşturan festival, çocuklara unutulmaz deneyimler yaşatırken, sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağladı.

FESTİVAL BOYUNCA EĞİTİCİ VE EĞLENCELİ ATÖLYELER ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Festivalde birbirinden keyifli atölyeler ile çocuklara hem bilgi aktarımında bulunuldu hem de çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı. Tiyatro Eğitmeni Burhan Gün “Oyunculuk Atölyesi” ile çocuklarla bir araya geldi. Gün, çocuklara sahne sanatları hakkında ilham verici bilgiler sundu. Çocukların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olan atölyeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret etti. Festivalin bir diğer atölyesi ise A90 Pictures CEO’su Mengü Atasağun tarafından gerçekleştirilen “Film Yapım Atölyesi” oldu. Atasağun ile çocuklar, sinema dünyasının perde arkasını keşfetme fırsatı buldular ve film yapım sürecinin inceliklerini öğrendiler.

Tiyatro Eğitmeni Burhan Gün de “Yaratıcı Drama Atölyesi”ni düzenledi. Gün, çocuklara sahne sanatları hakkında bilgiler aktardı. Oyuncu ve Senarist Etem Caner Karaüç ise “Yazarlık Atölyesi” ile çocuklarla bir araya geldi. Karaüç, atölyede çocuklara senaristliğe dair bilgiler aktardı ve senaryo yazımına, diyalog kurmaya dair alıştırmalar gerçekleştirdi.

Dijital İçerik Üreticisi Cem Başak, “Film Okuma Atölyesi”nde çocuklarla buluştu. Başak, çocuklara filmleri izleyip anlamaları, analiz etmeleri ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yönelik atölye düzenledi. Oyuncu Bekir Erdem Öz de “Drama Atölyesi” ile çocukların rol yapma, doğaçlama ve hikaye anlatma gibi faaliyetlerde bulunmasını sağladı.

Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Fatma Yılmaz “Dans Atölyesi”ni düzenledi. Yılmaz, çocuklara temel dans teknikleri, ritim duygusu ve sahne performansı konularında bilgiler aktardı. Yönetmen Gizem İbak da, “Yönetmenlik Atölyesi” ile temel yönetmenlik teknikleri, senaryo yazımı, kamera kullanımı ve sahne yönetimi gibi konularda deneyimlerini çocuklarla paylaştı.

Kuklacı ve Yönetmen Abdullah Gün, “Kukla Atölyesi”ni düzenledi. Gün atölye esnasında çocuklara basit kukla yapımı aşamalarını gösterdi ve kukla oynatma ve seslendirme gibi faaliyetler gerçekleştirdi. Duygu Erdem ise “Oyunculuk Atölyesi”ni gerçekleştirdi. Atölye ile çocuklar yaratıcı oyunlar oynatıldı ve küçük canlandırmalar yapmaları sağlandı.

20. ÇOCUK FİLMLERİ FESTİVALİ’NDE EĞLENCELİ FİLMLERİN GÖSTERİMİ YAPILDI

Festival boyunca birbirinden keyifli filmler minik sinemaseverlerin beğenesine sunuldu. Festivalde, “Karlar Kraliçesi ve Prenses”, “Harika Kanatlar: Maksimum Hız”, “Kardeş Takımı”, “Ejderham ve Ben”, “Cesur İtfaiyeci”, “Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör”, “Cesur Balina Katak”, “Benim Tatlı Diş Perim”, “Süper Ajan Bernard: Görev Mars”, “Çocuk Kalbi” ve “Altın Gaga ve Macera Çetesi” filmlerinin gösterimleri gerçekleşti.

Festivalde ayrıca Çizgi Kukla Tiyatrosu’nun “Yaramaz Kediler” oyunu Van Müzesi Konferans Salonu’nda sergilendi. Blacklight tekniği ile gerçekleştirilen oyun, miniklere çizgi film tadında tiyatro deneyimi yaşatarak büyük beğeni topladı.