İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Erciş ilçesinde biri mavi kategoride, iki teröristin ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “29 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Van’ın Erciş ilçesi Yankıtepe Köyü kırsal alanında, 1’i mavi kategoride, 2 terörist, çıkan çatışmada sonucu ölü olarak ele geçirildi. Emniyet İstihbarat Başkanlığımıza ve Van Emniyetimize tebrikler” ifadelerini kullandı.