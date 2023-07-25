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Daralı ağırlığı 2 ton 90 kilogram olan toz esrar maddesi ele geçirildiğini paylaşan Bakan Yerlikaya, 1 şahsın gözaltına alındığını bildirirken, "Operasyonu gerçekleştiren kahramanları tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Özalp ilçesinde daralı ağırlığı 2 ton 90 kilogram olan toz esrar maddesinin ele geçirildiğini açıkladı. ANKARA (İGFA) - Van Özalp ilçemizde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik ve Özel Harekat unsurlarıyla 6. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı görevlileri ortak operasyon düzenledi.

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