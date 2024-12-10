Van'da teknoloji ve inovasyona yönelik önemli bir adım atıldı. İnnobot Robotik Kodlama ve Yapay Zeka Akademisi, ilimizin önde gelen okul yöneticileri, eğitimciler ve velilerin katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.VAN (İGFA) - Van’da İnnobot Robotik Kodlama Akademisi törenle hizmete girdi.

Robotik ve kodlama öğretmeni Yusuf İzgi, açılışta yaptığı konuşmada, akedemin 14 yaşından büyük herkese programlamayı, analitik düşünme becerisini ve yaratıcılığı öğretmeyi amaçlayan taze ve genç bir eğitim kurumu olduğunu belirterek, amaçlarının mezunlarımızı global dünyaya uyum sağlayabilen yetkin yazılımcılar olarak yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Belçika Titu Üniversitesi Türkiye Temsilciliği çatısı altında kurulan akademinin öğrencilerini uluslararası başarılarla taçlandırmayı hedeflerken, İnnobot, Dünya Robotik Federasyonu (FIRA) Türkiye temsilcisi olarak fark oluşturuyor.

Türkiye’de bir ilk olan bu akademi, öğrencilerini düzenli olarak uluslararası robot yarışmalarına ve Teknofest etkinliklerine hazırlıyor. Van'da gerçekleşen FIRA Robot Yarışması’nda İnnobot öğrencileri büyük bir başarı göstererek 2. sırada yer aldı. Bu başarı, Güney Kore'deki uluslararası yarışmalara katılım hakkını kazandırdı. Ayrıca, 12 Aralık’ta Dubai’de düzenlenecek İnovasyon Fuarı’nda akademi öğrencilerinden oluşan bir takım, projeleriyle 28 farklı ülkeden katılan mucitlerle yarışacak.

Türkiye Mucitler Derneği Doğu Anadolu Temsilcisi Dr. Mehrdad Fojlaley, akademinin Avrupa Bilimler Akademisi tarafından desteklendiğini ifade ederek, "Öğrencilerimizin Güney Kore ve Dubai’de de üstün başarı göstereceğine inanıyorum" dedi.

Akademinin İngilizce öğretmeni Ronahi Sarıtaş da, öğrencilerin bu süreçte İngilizce konuşma ve sunum becerilerini geliştireceklerini belirtti. Sarıtaş, “Öğrencilerimiz, projelerini uluslararası jüri heyetlerine İngilizce olarak tanıtma fırsatı bulacak. Bu sayede hem dillerini geliştirecek hem de global düzeyde özgüven kazanacaklar.” dedi.