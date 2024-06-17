İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Yaz Seferleri içerisinde yer alan Güzelbahçe- Foça vapurunun ilk misafirlerini Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay yolcu etti. İlk seferini bayramın ikinci günü gerçekleştiren Güzelbahçe – Foça Vapuru’nun yolcularını Başkan Günay karşıladı.İZMİR (İGFA) - Yolcuların tek tek Kurban Bayramı’nı kutlayan Başkan Günay, kendilerine boyoz, yumurta, gevrek, çay ve börek ikramında bulundu. Yolcuların bilet turnikelerine yönelmesi üzerine direk vapura binmelerini isteyen Başkan Günay ilk biletlerin de kendisini tarafından karşılanacağını söyleyerek yolculara jest yaptı. Yolcular bilet ve kahvaltı ikramı için Başkan Günay’a teşekkür etti.

BİZE İKİNCİ BAYRAMI YAŞATAN CEMİL BAŞKAN’IMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Vapur Seferlerini kısa sürede başlatıp kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a teşekkür eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ‘‘Cemil Başkanımız Vapur seferlerinin başlayacağı konusunda söz vermişti. Başkanımız sözünü kısa sürede yerine getirdi. Bayramın ikinci günü vapur seferlerini başlatarak bize ikinci bayramı yaşattı kendisine teşekkür ediyorum’’ dedi.