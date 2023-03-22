Vatan Partisi Bursa İlçe Teşkilatları, Genel Başkan Doğu Perinçek’i Cumhurbaşkanı adayı yapmak için seçim kurulları önünde masalarını açtı. 27 Mart'a kadar ikamet ettikleri seçim kurullarına TC kimlik kartlarıyla giderek 08.00 ile 20.00 saatleri arasında imza verebilecek.BURSA (İGFA) - Vatan Partisi Bursa’da Seçim Kurulları önünde100 bin imza çalışmasına başladı.

Bursa İl Başkanı Dilek Çınar, Nilüfer Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, İlçe Seçim Kurulları önünde ve Şekreküstü, Nilüfer, Küçük Sanayi’de açacağımız masalarda tek tek vatandaşlara 'Neden Doğu Perinçek’e imza vermeleri gerektiğini' anlattıklarını söyledi.

Bugün başlayan imza sürecinin 27 Mart'a kadar devam edeceğini belirten Başkan Çınar, "Doğu Perinçek, 15 Temmuz’da gövdesini taşın altına koymuş, Ermeni soykırım yalanını bitirmiş bir lider. Türkiye’ye katacağı daha büyük değerler var. Vatandaşlarımızından imzalarını Genel Başkanımız Doğu Perinçek’e vermelerini istiyoruz.” dedi.

TOPLUMUN HER KESİMİNDEN DESTEK

Bu arada Bursa’nın inşaat ve medya sektörünün önde gelen iş insanlarından Ergünkent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursaspor’un önceki dönem yönetim lideri Emin Adanur da, Nilüfer İlçe Seçim Müdürlüğü’ne giderek imza kampanyasına destek verdi. Adanur, “Genel Başkanımız Doğu Perinçek’i ilk önce cumhurbaşkanı adayı sonra da Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalara destek olma notasında elimizden geleni yapacağız” açıklamasında bulundu.

Ayrıca Bursa Karacabey Hürriyet Köylüleri, Staj ve Çıraklık Platformu Üyeleri, Çataltepe Mağdurları da Doğu Perinçek’e imza vereceklerini açıkladılar.