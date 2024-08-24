Keşan’da Şehitlik Parkı’nda bulunan şehitliğin hali görenleri üzüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’da Şehitlik Parkı’nda bulunan şehitliğin hali görenleri üzüntüye boğuyor.

Şehitlik Parkı’nda yer alan Kızılay Kan Çadırı, bankamatik ve şehitlikteki kötü ve çirkin durumdan rahatsız olduğunu belirten Keşanlı vatandaşlar gazetemize gönderdikleri fotoğraf ve açıklama ile şu açıklamayı yaptı. “Sayın belediye Başkanımız Mehmet Özcan’da bu durumu yerinde gidip gözü ile görmesini, şehitliğimize yakışır bir hale getirmesini diliyoruz. Umuyoruz ki bu durumu sayın başkanda görse üzülecektir. Şehitliğimizi görüntüsünü engelleyen ve kırık betonların tadilat yapılarak yakışır hale getirmesini başkanımızdan bekliyoruz.” Dedi.