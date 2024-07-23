Herkes Duysun ekibi İznikli vatandaşlara sordu: İznik’in başkenti neresi? İznik’i kim fethetti?Arda ŞARU / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Sokak röportajları günümüzde vatandaşla iletişim kurmanın en önemli yollarından biri. Hem vatandaşı hem de seyirciyi eğlendirmek bu türdeki bir röportajın niteliği açısından önemli.

Biz de bugün Kılıçaslan Caddesi üzerinde konumlanan İznik Çarşısı’nda İznikli vatandaşlara sorduk: İznik’in başkenti neresi? İznik’i kim fethetti? Söz vatandaşta.

Herkes Duysun muhabirinin İznik’in başkenti sorusuyla muhatap olan vatandaşların pek çoğu ilk anda kısa bir kafa karışıklığı yaşarken peşinden gelen “İznik’i kim fethetti?” sorusuna “Orhan Gazi” diyerek doğru cevap verdiler. “