ÖTV tutarına gelen zammın ardından akaryakıt fiyatlarındaki ciddi artış dolayısıyla vatandaşlar bel büktü. Akaryakıt istasyonu çalışanları son zamlar sonrasında bazı sürücülerin para ödemeden istasyondan kaçtıklarını söyledi.Esmanur GÜLBAHAR - Onur POLAT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) -Akaryakıt fiyatlarında son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV tutarında artış yaşanması ardından motorin ve benzin fiyatlarına 5 ve 6 TL zam geldi.

Benzin fiyatları 33 liranın üzerine çıkarken motorin fiyatları ise 32 liranın üzerine çıktı.

İşte Bursa'da vatandaşlar benzin fiyatlarıyla ilgili düşündüklerini Herkes Duysun mikrofonları aracılığıyla aktardı.

Akaryakıt istasyonlarına yakıt almaya gelen vatandaşlar, “Zorlanıyoruz ama yapacak bir şey yok. Bu zamda ilk defa benzin alıyorum. Bizler çalışan insanlarız ve her daim benzin almak zorundayız. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz.” dedi.

https://youtu.be/HeC5MdgWuCM

“EV TAŞIMA ÜCRETİ 80 BİN LİRAYI BULACAK”

Kiralık asansör işi yapan bir vatandaş ev taşıma ücretlerinin bu zamlarla beraber 80 bin lirayı bulacağına dikkati çekerek, “Akaryakıta 3 lira daha zam gelecek deniyor. Şu an bir evin taşımacılık ücreti 20 bin lira, kim verecek o parayı? Kiracı bir insanın ev taşıması 70-80 bin lirayı buluyor. Nasıl çıkacağız bu işin içinden?” diyerek tepki gösterdi.

Akaryakıt istasyonu çalışanları ise bu zamların onlara da sürpriz olduğuna belirterek, zam sonrasında da satışlara aynı şekilde devam ettiklerini belirterek, "Bazı müşteriler isyan ediyorlar. Zamlara herkes tepkili fakat kimse bir şey yapamıyor" yorumunda bulundu.

Bazı akaryakıt istasyonu çalışanları, yakıt almaya gelen vatandaşlardan bazılarının fiyatlar sebebiyle kendilerine tepki gösterdiklerini belirtirken, bazı kişilerin de fiş kestirme bahanesiyle markete gidip ücretlerini ödemeden kaçtıkları, bu durumlarda da çalışanların maaşlarından kesinti yapıldığını belirterek, alınan hizmetin karşılığının verilmesini talep ettiler. Ayrıca bu tip vakalarda kolluk kuvvetlerinin de desteğini istediler.