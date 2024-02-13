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14 Şubat her yıl tüm dünyada sevgililer günü olarak kutlanan geleneksel bir gündür. Bu tarihte sevgililer birbirine hediye alır, hediye bekler. Peki vatandaş sevgililer gününde sevgilisine ne hediye alacak?Esmanur GÜLBAHAR / Ahmet GÜNAY/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekibi olarak vatandaşa sorduk: Sevgililer gününde sevgilinize ne hediye alacaksınız? Söz Vatandaşta…

Kadınlardan aldığımız cevaplar şöyle:

“Gözlük, ceket, parfüm, anlamlı olan ikimiz için de değerli bir şey alırdım. Bileklik, saat, sweat olabilirdi, birbirimizin olduğu bir fotoğraf albümü alırdım. Bu devirde hep erkekler çiçek aldığı için bu kez ben alırdım ve ona jest yapardım.”

ÇİÇEK, 1 LİTRE BENZİN, HELLO KİTTY’Lİ ANAHTARLIK..

Erkeklerden aldığımız cevaplar ise şöyle:

“Çiçek, motoru varsa 1 litre benzin, hello kitty’li anahtarlık alırdım ama o da benim motorun deposunu fullese güzel olurdu. Pandoradan yüzük, kolye alırdım.”