Enflasyonla mücadele ve döviz kurlarının yükselişi ile beraber gündemden düşmeyen ekonomi konusunda vatandaş neler düşünüyor? Ekonomi yönetimi sizin elinizde olsa siz neler yapardınız?Cüneyt YAMAN - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Her geçen gün gelen zamlarla birlikte enflasyon ve ekonomi konusunda halk arasında fikir ayrılıkları yaşanıyor. Toplumun bir kesimi ekonominin iyi durumda olduğunu ve insanların abartılı yorumlarda bulunduğunu belirtirken diğer kesimler ise ekonomide radikal değişiklikler olması gerektiğini savunuyor.

Herkes Duysun ekibi olarak vatandaşlara, “Ekonomi yönetimi sizin elinizde olsa neler yapardınız?” diye sorduk.

https://youtu.be/aPjnVXL0Bo8

Konu hakkında yeterli bilgisi olmadığını belirten ve ekonomi konusunun yetkili olan, bu alanda eğitim almış kişiler tarafından konuşulması gerektiğini düşünen vatandaşımız şu ifadelere yer verdi:

“Ben bu konu hakkında herhangi bir fikir belirtemeyeceğim çünkü bizim halkımızın en büyük problemi, bilgimizin olmadığı konularda çok fikrimizin olması. Ekonomik okur yazarlığım çok fazla değil, bu süreçte mecbur internetten araştırdığım kadarıyla biliyorum. Bu konuda halk olarak finansal okur yazarlığımızı geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Konuyla ilgili ülkemizin ekonomik durumunu ve yapılan çalışmaları dış etkenlere bağlayan bir başka vatandaş ise, “Herşeyden önce ülke yönetmek kolay değil. Ailede ve hükümette de bu böyledir. İlk önce ülkemizi seveceğiz. Bu zamları genelde sabetayistler yapıyor, ben şimdi konulara çok girmeyeceğim” dedi.

Döviz artışının veya ekonomik krizlerin, vatandaşı olumsuz etkilemediğini düşünen vatandaşımız yapılan zamların, enflasyonun ve fahiş kira politikalarının halkı olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Ekonomik durumun daha iyi olması için ise üreticiye, çiftçiye ve besicilere olan teşviklerin artırılması gerektiğini söyleyen vatandaş, “Ekonomik krize geldiğimiz zaman, dolar ve euronun artışı insanları rahatsız etmiyor. Ev kiraları olursa, domates, patates pahalanırsa insanları rahatsız ediyor. Bunun da şöyle bir çözümü olabilir, hayvancıya ve çiftçiye çok destek verilebilir. Ekime, biçime, üretime bol bol destek verilebilir. Ek olarak her şeyi serbest yapmayacaksın örneğin kiracıyı ve ev sahibinin durumunu denetlemek gerekli.” yorumunda bulundu.