Her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşların kurban kesimi için tercihi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin modern teknik ekipmanlarla donattığı Mezbaha oldu.KOCAELİ (İGFA) - Her yıl olduğu gibi bu bayramda da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit ilçesi İZAYDAŞ yolu üzerindeki Solaklar Mezbahası’nda, sağlıklı ve modern tekniklerle kurban kesimi gerçekleştiriliyor. Sağlık ve hijyen kurallarında, helal sertifikalı kesimle birlikte yüksek seviyede hassasiyetin gösterildiği tesiste sıraya göre kesim yapılırken vatandaşlar verilen hizmetten memnun kalıyor.

KESİMHANE TAM KAPASİTE İLE ÇALIŞIYOR

İZAYDAŞ yolu Solaklar mevkiinde bulunan tam donanımlı, teknolojik yenilikler barındıran kesimhane Kurban Bayramı’nda vatandaşlara tam kapasiteyle hizmet veriyor. Toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip olan modern mezbahada, işinin ehli uzman kasaplar tarafından dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak son teknolojik techizatlarla aynı anda daha fazla kesim yapılıyor.

MODERN MEZBAHA

Kurban Bayramı’nda vatandaşlara modern şartlarda hizmet veren mezbahanın içerisinde son teknolojik kesim makineleri bulunurken hayvanların kesim öncesi bekletileceği alan da mevcut. Kesim platformlarını ve devirme hücresi adı verilen kurbanın kesilmesi daha sonra kurbanı diğer tarafa çevirerek taşınmasına yardım eden makine sistemi de hem kurbanı kesecek kişiyi rahatlatıyor hem de kurbanının kesimini bekleyen vatandaş zamandan tasarruf ediyor.