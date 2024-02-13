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Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde çocukları ile zaman geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) -Yıldırımlılara sakinlerine konforlu bir yaşam sunabilmek için çok önemli hizmetleri ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi'nin hizmete açtığı Ayçiçeği Parkı bölge sakinlerinin buluşma mekânı haline geldi. Parkta incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocuklar ve aileleri ile sohbet edip taleplerini dinledi.

Ayçiçeği Parkı'nın 2 bin 292 metrekarelik bir alana sahip olduğunu bunun ise bin 204 metrekarelik bölümünü yeşil alan olarak düzenlediklerini aktaran Başkan Yılmaz, "Yaklaşık 5 yıllık süreçte, Balaban Orman Parkı, Cumalıkızık Orman Parkı ve Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Bera Kent Parkı başta olmak üzere 31 yeni park, 41 sil baştan yeniledikleri mahalle parkı ve 5 meydan projesi ile Yıldırımlıların yaşam standartlarını yükselttik. 1,5 milyon metrekare aktif yeşil alan hedefimizin 1 milyon 200 bin metrekaresini tamamladık. İnşallah devam eden işlerimiz de tamamlandığında toplam da 1,5 milyon metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olacağız” dedi.

YERİNDE VE BİRLİKTE YÖNETİM

Mahallelerin hangi hizmete ihtiyacı olduğunu, o mahallenin sakinlerinden daha iyi kimsenin bilemeyeceğini hatırlatan Başkan Yılmaz, “Bu nedenle biz de hizmet ve projelerimizi sahada, hemşehrilerimizi dinleyerek şekillendiriyoruz. Bugün de Millet Mahallesi Ayçiçeği Parkı’ndaki hemşehrilerimizle bir araya geldik. Talepleri ve önerileri dinleyip notlarımızı aldık. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz. Değerlerin şehri Yıldırım için hizmet üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.