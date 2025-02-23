Bursa'da İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta Vatikan’dan gelen heyeti İznik sahilinde bulunan Bazilika da karşıladı.BURSA (İGFA) - 325 yılında gerçekleştirilen 1. İznik Konsili’nin 1700. Yılı sebebiyle Mayıs ayında İznik’e geleceğini ilan eden Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis’in ziyareti öncesi ilçede planlama çalışmaları sürüyor.

Son olarak İznik Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ilgili kurumların temsilcileri Kardinal George Jacob Koovakad, İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu ve Papalık Vekili Massimiliano Palinuro, Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuel Adamakis, Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski ve Vatikan’nın üst düzey yöneticileriyle İznik’te bir araya geldiler. İznik Sahilinde bulunan Bazilika ve çevresinde incelemelerde bulunan heyet yapılacak çalışmalar ve program hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Kardinal George Jacob Koovakad “Bizleri Türk misafirperverliğiyle ağırlayan başta Türkiye Cumhuriyeti’ne, Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. 325 yılında gerçekleştirilen 1. İznik Konsili’nin 1700. Yılı sebebiyle Sayın Papa Francis’in İznik’e yapacağı ziyaret öncesi planlamalar gerçekleştirmek üzere buradayız. Bugün yaptığımız incelemeleri, görüşmeleri kendisine rapor olarak sunacağız. Kendisi bu program kapsamında sadece İznik’i ziyaret edeceğini dile getirdi” dedi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta günün anısına Kardinal George Jacob Koovakad ve heyete İznik Çinisi takdim etti.