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İlk aşamada teorik sınavı geçen vatman adayları pratik eğitimlere katılmaya hak kazanacaklar. Eğitimlerin sonunda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) standartlarında düzenlenen sınavlarda başarı gösteren adaylar tramvay sürücü belgesi alacaklar. İşe alınacak adaylar stajyer sürücü olarak görev yapacaklar.

Eskişehir’de toplu taşımanın kalbi olan ve günlük 120 binden fazla yolcu taşıyan ESTRAM’da yeni vatman adayları eğitimlere başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - ESTRAM'a yapılan başvurular değerlendirilmesi sonrası ön mülakatları geçen 23 vatman adayının katıldığı eğitimler başladı.

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