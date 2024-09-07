CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, CHP’nin kuruluş yıldönümünü yayımladığı mesajla kutladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, CHP’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklama şöyle;

“Cumhuriyet Halk Partisi; ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim iki büyük eserim var; biri, Türkiye Cumhuriyeti, diğeri, Cumhuriyet Halk Partisi” sözleri ile Cumhuriyet devrimlerini yaşama geçirme amacıyla kurduğu ve bugün kuruluş yıl dönümünü kutladığımız partimiz, dünyanın en köklü siyasi partilerinden biridir.

Üyesi olmaktan, milletvekili olmaktan onur ve gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi; ulusal kurtuluş savaşını zaferle sonuçlandıran Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923 yılında kurulmuştur.

CHP, kurucusu ve ilk genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde önce Anadoluve RumeliMüdafaa-i Hukuk Cemiyeti, ardından Halk Fırkası ve daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi kimliği ile ülkemizin bağımsızlığını, milletimizin özgürlüğünü gerçekleştirmiştir.

Bugün tüm CHP’lilere düşen görev; şartlar her ne olursa olsun, tüm baskı ve sindirme politikalarına rağmen, toplumu kutuplaştırma ve fakirleştirme çalışmalarına rağmen Ulusal Kurtuluş Savaşının, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal’in kararlılığı, azmi, heyecanı ve coşkusu ile Cumhuriyetin kazanımlarını korumak, kollamak ve geliştirmektir.

Laik Cumhuriyetin kazanımlarını korumak ve geliştirmek; barış içerisinde yaşamaktır, bilim ve teknoloji ışığında üretmektir, halkın refahını yükseltmek, özgürlüklere sahip çıkmaktır.

Laik Cumhuriyetin kazanımlarını korumak; milletimizin ulusal dayanışma duygularını, yurttaşlık, kardeşlik, dayanışma ve birlik bağlarını güçlendirmektir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığıyla aydınlanma yolculuğundan vazgeçmemektir.

Bu duygularla;

Tükenmişliğin ve karanlığın içinden bir ok gibi fırlayıp bağımsızlığın ve özgürlüğün ışığı olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 101.kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyor, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kuruluş ve kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını saygıyla anıyor, partimize emek vermiş, gönül vermiş CHP sevdalılarına ve tüm vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum.”