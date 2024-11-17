Dr. Mahfi Eğilmez’e “Yeni Ekonomi” yapıtı için Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu 2023 Anma Ödülü Sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - 2024 yılı Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu’nu Anma Ödülü “Yeni Ekonomi 21. Yüzyıla Özgü Yaklaşımlar” adlı yapıtı için değerli ekonomist ve yazar Dr. Mahfi Eğilmez’e verildi. Remzi Kitabevi tarafından 2024 yılında yayınlanan yeni yapıtı “Yeni Ekonomi” kitabında Mahfi Eğilmez tüm ekonomik kuram ve öğretileri çok özgün ve herkes tarafından anlaşılabilir bir Türkiye Türkçesi kürsüsü lengüistik profesörü ödülüne layık bir şekilde yalın ve güçlü bir dille gözden geçirmektedir. Ayrıca, yapıtında Mahfi Eğilmez günümüzün karma ekonomik gelişmelerinden yola çıkılarak tek reçete yerine evrensel ekonominin yerel ekonomi politikalarla yerelleştirilmesi ve betimlenmesini önermekte ve ülkeye göre farklı uygulamaların daha etkin olabileceğini ileri sürmektedir.

Bu kavram da bir açıdan G20’nin altında yatan kuramla birebir uymaktadır. Yerel çözümlerin ülkenin gerçeklerine göre farklı uygulamalar ortaya çıksa da her birine aynı çözümün olamayacağı yönündeki söylemin Türkiye’den bir yapıtta ortaya çıkması oldukça ilerici, güncel ve sevindiricidir.

Türkiye’den dünyaya yayın yapmak, yapabilmek, adına ödül verilen Sayın Profesör Hatiboğlu’nun değer verdiği bir kavramdı. Kendisinin bu şekil yapıtları vardı, aynı zamanda da özgün ve evrensel eserleri öncelikle ülke içinde tanımamız ve tanıtmamız gerektiğini savunmaktaydı.

Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu Anma Ödülü Seçici Kurulu tarafından oy birliği ile kararlaştırılarak sunulan ödülün takdim toplantısı 13 Kasım 20024 de İstanbul’da yapıldı. W20 Kurucu Başkanı ve yazar Dr. Gülden Türktan tarafından takdim edilen ödülü alan Mahfi Eğilmez konuşmasında ”Prof. Dr. Vecihe Hatipoğlu Sümerolog, Türkolog ve dil bilimci olarak Türk dili üzerine birçok kitabı ve çalışması bulunan çok değerli bir hocaydı. Edebiyat ve dil bilimi gibi bir alanda ödülün benim “Yeni Ekonomi kitabıma verilmesinin, farklı bir önemi ve anlamı oldu.

Geçmişte ekonomi alanında ödüller aldım; ancak bu ödül, benim için ayrı bir değere sahip. Bu, benim açımdan çok kıymetli.” dedi.

Üç yıldır verilmekte olan Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu Anma Ödülü 2022 yılında ilk kez Profesör Vecihe Hatiboğlu’nun Fakülteden öğrencisi ve Türk Dil Kurumunda araştırma asistanlığını yürütmüş olan günümüzün Dil Derneği Genel Başkanı Sevgi Özel’in Dil Devrimi sonrasında kişileri ve olayları yalın bir bakışla ansiklopedik nitelikte anlattığı Kırmızı Kedi Yayınevinden yayınlanan yapıtı “Yalan Dünyasının Yalancıları” adlı yapıta, 2023 yılı ödülü ise “Akım Sevgilim” adlı öykü kitabı için dili ve anlatım gücü nedeniyle Füruzan’ının Yapı Kredi tarafından yayınlanan öykü kitabına sunulmuştu.

Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu Seçici Kurulunda Köşe Yazarı ve Gazeteci Serpil Yılmaz, Yazar ve Avukat Ahter Kutadgu, Liber Kitap Kulübü Kurucusu ve Başkanı Ferah Türel ile W20 - Women 20 (G20’nin kadın açılım grubu, Kadın 20) Kurucu Başkanı ve yazar Dr. Gülden Türktan yer almaktadır. Seçici kurulda 2023 yılında Sevgi Özel de yer almıştı. Seçici Kurulda bugüne kadar yapılan tüm oylamalar oy birliği ile verilmiştir.

Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu 1916-1996 yıllarında yaşamış Türkçe üzerine eserler vermiş bir Türk Dili profesörüdür.