Malatya Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik düzenli olarak gerçekleştirildiği eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik düzenli olarak gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarına devam ediyor. Kadınlara özel verilen eğitimlerde, özellikle ailelerin bilinçlenmesinin madde bağımlılığı ile mücadeledeki kritik önem arz ettiği vurgulandı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği eğitim, interaktif anlatım ve örnek olaylar eşliğinde gerçekleşti. Katılımcılar, sunulan bilgilerin hem çocuklarını koruma hem de çevrelerine rehberlik etme anlamında çok faydalı olduğunu dile getirdi.

KADINLARIN FARKINDALIK DÜZEYİ ARTIRILIYOR

Toplumda kadınların bilgi, beceri ve farkındalık düzeyini artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi’nce sürdürülen eğitim programları, her kesimden kadının sosyal hayata daha aktif katılımını sağlıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim programları, aile içi iletişimden kişisel gelişime, temel hak ve hukuki bilgilendirmelerden mesleki eğitime kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Katılımcı kadınlar, programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkürlerini iletti.