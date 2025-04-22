Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, 2025 Vekâletle Kurban Programı’nı “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla başlattı. Yurt içinde 13 bin 500 TL, yurt dışında 5 bin 450 TL bedelle kurban kesimleri yapılacak.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, 2025 yılı vekâletle kurban kesim bedellerini duyurdu.

Yurt içinde 13 bin 500 TL, yurt dışında ise 5 bin 450 TL olarak belirlenen bedellerle, “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla düzenlenen Vekâletle Kurban Programı hayata geçirilecek.

https://twitter.com/DIBAliErbas/status/1914614636428603640

Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, Vekaletle Kurban Programı kapsamında yurt içinde 81 il ve 922 ilçede, yurt dışında ise başta Gazze ve Filistin olmak üzere yaklaşık 80 ülkede 365 bölgede kurban kesimi yapılacağını belirtti. Prof. Dr. Erbaş, “Bayram sevincini ve milletimizin iyilik elini kardeşlerimize ulaştıracağız” dedi.