Vergi borçları ve yapılandırmada son gün dolayısıyla yaşanan yoğunluk ardından sistemleri kilitlenen Sosyal Güvenlik Kurumu ardından Gelir İdaresi Başkanlığı da ödemelere ilşikin süre uzatımına gittiğini duyurdu. Son ödeme tarihi 31 Temmuz olan vergi borç ve ödemeleri 4 Ağustos'a ertelendi.ANKARA (İGFA) - 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken 2023 yılına ait gelir vergisinin 2. taksiti, motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti ve 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi ve e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "31 Temmuz 2023 tarihli ve 158 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar Ödenmesi gereken 2023 yılı gelir vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar,

- Ödenmesi gereken 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar,

- Ödenmesi gereken 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar,

- Verilmesi gereken 2023/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar,

- Oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Hatırlanacağı gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu da cari prim, borç ve yapılandırmalara ilişkin son gün ödemelerini 3 Ağustos'a ertelemişti.