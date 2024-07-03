Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın taşra teşkilatı defterdarlıklar ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra teşkilatı vergi dairesi başkanlıkları tek çatı altında toplandı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 1 Eylül 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.ANKARA (İGFA) - Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameyle 29 ilde bulunan vergi dairesi başkanlıkları defterdarlığa dönüştürülürken bulundukları ilin ismini aldı. Vergi dairesi başkanları, defterdar unvanına sahip olurken, Vergi Dairesi Başkanlığı bulunmayan 52 ilde defterdarlık kuruldu. Böylelikle Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ülke genelinde tek tip örgüt yapısına kavuştu. Düzenlemeyle Bakanlık taşra teşkilatında bulunan Muhasebat ve Muhakemat birimlerinin görevleri aynen korunarak doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığına tabi defterdara bağlı çalışması sağlandı.

Yeni defterdarlıklar vergi dairesi başkanlıklarının yetkisine sahip olacak.

Defterdar, taşrada Bakanlığın en büyük memuru ve il ile bağlı ilçeler teşkilatının amiri sıfatına da haiz oldu. Defterdarlık Personel Müdürlüğü de kaldırıldı. Bu müdürlüğün görevleri, GİB taşra teşkilatının ilgili müdürlüğünce yerine getirilecek. Yeni defterdarlıklar, vergi dairesi başkanlıklarının görev ve yetkilerini haiz olacak.

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ KALDIRILDI

Öte yandan aynı kararname ile İstanbul'da bulunan ve vergi dairesi fonksiyonlarına sahip Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı kaldırıldı. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefleri, GİB tarafından belirlenecek vergi dairesine aktarılacak veya yeni vergi dairesi kurulacak.

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