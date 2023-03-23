BEBKA ve CEV ortaklığında Veri Bilimci Programı 2. Dönem Mezunları, Capstone Proje Sunumlarını gerçekleştirdi. Uzman veri bilimcilerin proje ve fikirleri, bölgenin veri bilim ekosistemini geliştirecek.BURSA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV) ortaklığında veri bilimci ihtiyacının giderilmesi ve istihdama katkı sağlanması amacıyla önemli bir çalışmaya imza attı.

Veri Bilimci Programı 2. dönem mezunları Capstone Proje sunumlarını, BEBKA hizmet binasında düzenlenen programla iş dünyasının profesyonellerine sunma imkânı buldu.

DURAK: ELİMİZDE VERİ ÇOK AMA İŞLEYEMİYORUZ

BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak, “Coşkunöz Eğitim Vakfı’nı tebrik ediyorum. Bir akademisyen olarak BEBKA Genel Sekreteri olduğumda, ilk olarak, ‘Binaya yeteri kadar yatırım yaptık, sıra insan kaynağında’ dedim. Hâlihazırda en çok desteği insan kaynağına yapmaya özen gösteriyor, Genel Müdürlüğümüzün 2022-2023 yılları teması olarak belirlediği ‘Genç İstihdamı’ kapsamında çalışmalar yürütüyoruz. CEV gibi birçok kurumla ortak projeler geliştiriyor, bölgemizdeki ihtiyaçları gidermeye yönelik projeler hayata geçiriyoruz. Gençlerimize umut olmalıyız. Onlara, ülkemizde birçok şeyi başarabileceklerine dair doğru örnekleri göstermeliyiz. Biz de Ajans olarak elimizden gelen imkânları sunuyoruz. Bu kapsamda bölgemizde yapılan araştırmalar sonucunda veri bilimci eğitimi projesini hayata geçirdik. Elimizde veri çok ama bunu işleyemiyoruz. Bu konudaki eksiklikleri eğitim alan veri bilimcilerimizle bir nebze olsun gidermeyi hedefliyoruz. Bazı projelerin içinde olmamız bizi mutlu ediyor, bu projede yer almaktan da büyük mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.

Coşkunöz Eğitim Vakfı Genel Müdürü Bige Tınmazsoy da, BEBKA ortaklığında geleceği şekillendirme vizyonumuzla dönüşüme öncü olacak Veri Bilimciler yetiştirmekten ve öğrencilerimizin istihdam edilmesine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.