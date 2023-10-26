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MASKİ Genel Müdürlüğü, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Su verimliliği seferberliği” kapsamında, Su Yönetim Genel Müdürü Afire Sever Başkanlığında zoom üzerinden düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.MANİSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından “Su verimliliği seferberliği” kapsamında zoom üzerinden düzenlenen toplantıya MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetim Genel Müdürü Arife Sefer’in başkanlığında 81 ilin katılımıyla yapılan toplantıda ilk sözü alan MASKİ Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, MASKİ Genel Müdürlüğünün su verimliliği kapsamında bu güne kadar yaptığı çalışmaları anlattı.

Su verimliliği konusunda MASKİ Genel Müdürlüğü olarak birçok başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve devam ettiklerinin altını çizen Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün önderliğinde ilimizde su kayıp kaçaklarını önlemek için önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Gereken tüm önlemleri alıyoruz. Üretilen ve sisteme dağıtılan suyu anlık olarak SCADA sistemleri ile izliyoruz. Su tüketimini belirleyerek SCADA sisteminde ölçülen üretim miktarı ile karşılaştırıyoruz. Ekiplerimiz sahada kaçak su tüketimine karşı önlemler ve denetimler gerçekleştiriyor. Eski hatları yeniliyor, altyapıyı güçlendiriyoruz. 780 kırsal mahallenin 254’ünün altyapısını yeniledik. 11 mahallemizde de çalışmalarımız devam etmektedir. Bu yatırımlar ile yıllar önce döşenmiş eski hatlardaki kayıp kaçak sorununa son verdik. İsale ve terfi hatlarını yenilemeye devam ediyoruz. Su kayıp kaçaklarının önlenmesi noktasında en önemli yatırımlardan biri olan içme suyu depolarının da bakım onarımlarına hızla devam ediyoruz. Bugüne kadar bin 400’e yakın depoyu tertemiz hale getirdik. 115 adet içme suyu deposunu sıfırdan inşa ettik. Su kaçak tespit cihazları ile şebeke kaçaklarının kontrolünü gerçekleştirerek yüzeye çıkmayan arızaların tespitini yapıyoruz” dedi.

KAYIP KAÇAK ORANI YAPILAN YATIRIMLARLA DÜŞTÜ

Toplantıda Manisa’nın 2014 yılında kayıp kaçak oranının yüzde 54 olduğunun altını çizen Başkan Akbaş, “İdaremiz tarafından yapılan yatırımlar ve çalışmalar ile kayıp kaçak oranını 2020 yılında yüzde 35,40’a 2021 yılında da yüzde 34,52’ye indirdik. Tüm Büyükşehirlerin ortalaması şu an yüzde 34,57 iken biz MASKİ olarak bu oranın da altına indik. Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün yönetmelikte istediği orana 2 yıl önceden yaklaştık. Bu doğrultuda ilimizde su kaynaklarının korunmasına yönelik birçok çalışmayı hayata geçirmeye, yatırım ve projelerimizi şehrimize kazandırmaya devam ediyoruz’ dedi.