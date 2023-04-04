BUSADER Federasyonu bünyesinde yer alan Veteran BUSADER, Hatay’a inşa edilecek okul yararına düzenlediği iftar davetinde seçkin konuklarını ağırladı.BURSA (İGFA) - Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu bünyesinde yer alan 5 dernekten biri olan Veteran BUSADER, kısa süre önce kurulmasına rağmen hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekiyor.

Yaşanan deprem felaketinin ardından federasyon bünyesinde hemen harekete geçerek Hatay başta olmak üzere çevre illere konteyner ev ve çeşitli yardımlarını gönderen, Bursa’daki depremzedeler için de desteklerini sürdüren dernek yönetimi, geçtiğimiz günlerde bir iftar daveti verdi.

İftara Veteran BUSADER üye ve konuklarının yanısıra federasyon yönetimi ve Bursa BUSADER üyeleri de büyük ilgi gösterdi.

Yönetim kuruluyla birlikte gecenin ev sahipliğini üstlenen Veteran BUSADER Başkanı Deniz Cantürk, iftar davetinin Federasyon bünyesinde Hatay’da yapılacak okul yararına gerçekleştirildiğini söyleyerek, deprem bölgesine yardımların süreceğini açıkladı.