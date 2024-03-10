BUSADER Federasyonu bünyesinde yer alan Veteran BUSADER, düzenlediği kahvaltı ile Hatay Samandağ'da'da eğitim ve öğretime açılan BUSADER İlkokulu için önemli bir katkı daha sağladı.

BURSA (İGFA) - Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu bünyesinde yer alan dernektlerden biri olan Veteran BUSADER, iyilik hareketini sürdürmeye devam ediyor.

Hatay Samandağ'da inşa edilen ve ikinci yarıyılda eğitim öğretime başlayan BUSADER İlkokulu'na katkı sağlamak amacıyla bir kahvaltı organizasyonu düzenleyen Veteran BUSADER Yönetim Kurulu, üyelerini ve seçkin konuklarını ağırladı.

BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle ve Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri ile Sanart BUSADER Başkanı Sinem Uğurgün ve Bursa BUSADER üyelerinin yanısıra çok sayıda yardımseverin katıldığı, renkli görüntülere sahne olan buluşmada konuşan Veteran BUSADER Başkanı Deniz Cantürk, “Okulumuzun inşaatı tamamlandı ve açıldı ancak hala bu konuda ihtiyaç devam ediyor. Bu yüzden verdiğiniz her katkı çok önemli. İyilik hareketi BUSADER Federasyonu gücüyle ramazan ayında da devam edecek” diye konuştu.