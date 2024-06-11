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Trakya 40 Yaş Veteranlar Ligi’nde Silivri Master Şampiyon oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Final maçında Kırklareli Belediye Veteran’ı 3-0 yenen Silvir Master şampiyon oldu
TRAKYA 50 YAŞ VETERANLAR LİGİ’NDE DE SİLiVRİ SESYAD ŞAMPİYON OLDU
Öte yandan Trakya 50 Yaş Üstü Veteranlar Ligi’nde de şampiyonluk maçında 30 Kırklareli’yi penaltı atışları sonunda yenen Silivri SESYAD şamipiyon olarak tamamladı.
Kaynak: igf