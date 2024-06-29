Kelan Beldediyesi yürütülen larvasit ile mücadele çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaaptı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri; Keşan’ın tüm mahallelerinde, cadde ve sokaklarda, sahillerinde , durgun sularda, otlak alanlarda, havuzlarda larvasit ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle: “Uçkun popülasyonunu en aza indirmek için larvasit ilaçlama çalışmalarını ve ULV çalışmalarını eşgüdümlü olarak gerçekleştirmeye devam ediyoruz.Periyodumuzun bugünkü durağı mücavir alanlarımızdan olan Erikli , Danışment ve Yayla sahili genelidir.

Vektörle mücadele ekiplerimiz sinek ve uçan haşereyle mücadele çalışmaları kapsamında, sahil bölgelerimiz genelinde çöp konteynerlerinin ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Özellikle yaz aylarında artan sinek ile insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen ve uçan haşereye yönelik yapılan çalışmalarda,insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanan ekiplerimiz , düzenli periyotlarla konteyner ilaçlama hizmetinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirmeye alıyoruz.”