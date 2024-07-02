Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, mavi bayrak töreninde çevre çalışmalarının gelişim gösteren bir bilinç sahası olduğunu belirterek “Dolayısıyla burada yapacağınız işler çok puan toplamaktan ziyade memlekete puan kazandırma işleridir. Burada vicdanınıza hesap veriyorsunuz” dedi.ANTALYA (İGFA) - Türkiye’nin 233 plajıyla ‘mavi bayrak’ şampiyonu Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin falez plajları, Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu bu yıl da mavi bayrak almaya hak kazandı. Plajlara bayrakları törenle teslim edildi. Erenkuş plajında düzenlenen törene Başkan Uysal’ın yanı sıra TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve yöneticileri ve kent sakinleri katıldı.

Başkan Uysal, törende yaptığı konuşmada, çevre çalışmalarının aynı zamanda gelişim gösteren bir bilinç sahası olduğunu söyledi. “Dolayısıyla burada yapacağınız işler çok puan toplamaktan ziyade memlekete puan kazandırma işleridir. Burada vicdanınıza hesap veriyorsunuz” diyen Başkan Uysal, Muratpaşa’da ‘ego insana karşı eko insan’ anlayışıyla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“’Çevre çalışmaları meşru müdafaadır, hayatın savunulmasıdır’ dedik. Çevreci Komşu Kart gibi bütün dünyada yankı uyandıran önemli bir çalışmayı ortaya koyduk. Her yıla yayılan çok geniş çevre eğitimleri, çevre çalışmaları, çalıştay ulusal ve uluslararası ölçekte çalışmalarla bu alanda yoğunlaştık. Kamusal olanakların bize kullanım koordinasyon hakkı verdiği yerleri, alanları, bizim kullandığımız alanları da çevreci bir yaklaşımla koordine ettik, donattık. Mavi bayraklı plajlarımızdan diğer alanlardaki çalışma alanlarımıza kadar hep bir çevreci yaklaşımla hayata baktık, bakmaya gayret ettik. Bu alandaki bilinci yaymaya gayret ettik.”

Ergiydiren ise Muratpaşa Belediyesi’nin aynı zamanda 9 yıldır üst üste en iyi çevre eğitim etkinlikleri ödülünü aldığını belirterek “Farklı yaş gruplarından gençler, öğrenciler, genel halkı yaptıkları birçok farklı etkinliğe dahil etmeyi başarmış Muratpaşa Belediyesi” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Uysal, Erenkuş plajında mavi bayrağı göndere çekti.