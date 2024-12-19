Uluslararası Türk Kültürü Teşkilâtı TÜRKSOY ile Vizyon Stratejik Araştırmalar Merkezi VİSSAM iş birliğinde, Kocaeli’ndeki Türk Dünyası ile ilgili STK Başkan ve Yönetimleri; Kocaeli Sivil Toplum Merkezi’nde bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilâtı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ve beraberindeki TÜRKSOY Uzmanları Dr. Timur B. Davletov ile Kerem Durdu, Vizyon Stratejik Araştırmalar Merkezi (VİSSAM) ile birlikte Kocaeli’nde Türk Dünyası ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf’un görüş alışverişinde bulundukları görüşmede VİSSAM Başkanı Alptekin Cevherli de hazır bulundu. Görüşme sonrası heyet sivil toplum merkezine geçti.

Büyük Türk mütefekkiri Ziya Gökalp’in vefatının 100’üncü yılı olması nedeniyle düzenlenen buluşma ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilâtı (TÜRKSOY) ile Vizyon Stratejik Araştırmalar Merkezi (VİSSAM)’ın ortaklaşa gerçekleştirdiği Kocaeli’ndeki Türk Dünyası STK’ları buluşması, 18 Aralık Çarşamba günü ilgili dernek başkan ve yönetimlerini yoğun katılımıyla gerçekleşti.

TÜRKSOY’u tanıtan kısa bir film gösterimi sonrasında söz alan VİSSAM Başkanı Alptekin Cevherli, Türkiye ve Dünya sorunlarına, Türk milletinin çıkarlarına yönelik olarak stratejik bir bakış açısı geliştirmek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla kurulan VİSSAM’ın, henüz hayata geçeli bir ay bile olmadan bu kadar önemli bir organizasyonu hayata geçirmesinin önemine dikkat çekti.

Programa katılan STK başkanlarının kendilerini tanıtması ardından TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ise, Kocaeli’ndeki STK’larla ortak çalışmalar yapmak istediklerini belirtti. Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf, tarih boyunca Türkçe’nin konuşulduğu ve Türkçe’nin hakim olduğu hiçbir coğrafyada zulüm olmamış ve o yerler huzur ve güven içerisinde dünyaya örnek medeniyet merkezleri olduğunu ifade ederek, "Bugün bunu tekrar başarmak için yola çıktık. Bunları konuşmak için Kocaeli’deyiz. Bu toplantının amacı, STK temsilcilerimizle Türk toplumu için neler üretebiliriz sorusuna cevap bulmaktır" dedi.

Gençlerin Türk dünyasını tanımadığını vurgulayan Yusuf, "TÜRKSOY Türkiye'de de tanınmıyor. Sözüm meclisten dışarı, Türkiye genelindeki üniversitelerde bazı hocalar bile bu müstesna Türk medeniyetini bilmiyor ya da yanlış tanıyorlar. Bu nedenle başka ülkelerin saldırılarına savunmasız kalıyoruz. Örneğin, Paris'te Eyfel kulesinde fotoğraf çektirmek için oralara kadar gidip milyonlarca dolar harcanıyor. Ancak özüne baktığınızda mühendisliği olan sadece bir demir yığını. Oysa Türk medeniyetinin icat ettiği her bir şeyde sanat mevcuttur. Bakın Hive’deki tarihi kuleye. Kalon Minareye, Şah-ı Zinde’ye, Taç Mahal’e, Selimiye’ye ve burada adını sayamadığım nice nice eserlere... Eyfel kulesi demir parçası ve vidalardan oluşan bir mühendislik eseri iken, az önce saydıklarım ve daha fazlası mühendisliğin ötesinde mimari, estetik, bilim ve sanat da içeriyor. Ama gençlerimiz Eyfel’de fotoğraf çekip paylaşıyor. Hive’deki çok daha değerli olan kuleden fotoğraf paylaşan çok az. Kendi kültürümüze yabancı olma ve tanımama sorunumuz var. Teknik ve bilimsel anlamda yapılan her şeyin bizim ecdadımızın mirası olduğunu gençlerimiz bilmelidir. Onlara şunu söyleyeceğiz: ‘Binlerce yıl önce bile sizi temsil eden şanlı bir ecdadınız bulunmaktadır. Gurur duyun, utanmayın!" diye konuştu.

KOCAELİ AZERBAYCAN EVİ ZİYARETİ

TÜRKSOY heyeti daha sonra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret edip, çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği’ni de ziyaret edilmesi ardından Dernek Başkanı Bilal Dündar ve TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf karşılıklı plaket takdim etti. Burada Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği yönetimi ve VİSSAM Kurucu üyeleri çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verilirken, birlikte gerçekleştirilebilecekleri yeni projeler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.