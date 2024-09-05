Kısırlık problemi yaşayan çiftlerin çocuk sahibi olma olasılığını büyük ölçüde artıran tüp bebek tedavisine olan ilgi tüm dünyada giderek artarken, Kuzey Kıbrıs’ta faaliyetlerini sürdüren Vita Altera IVF Center, uyguladığı başarılı tedavi yöntemleri ile bebek sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyen ailelere umut oluyor.KKTC (İGFA) - Son yıllarda tıpta yaşanan teknolojik gelişmeler sağlık hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini önemli ölçüde artırırken, özellikle kısırlık problemi yaşayan çiftlerin çocuk sahibi olma olasılığını büyük ölçüde artıran tüp bebek tedavisine olan ilgi tüm dünyada giderek artıyor.

Doğal yöntemleri destekleyen, üreme tıbbı konusunda uluslararası düzeyde kadrosu ve güvenilir teknolojik imkanları ile (Embryoscope+ cihazı, Chip ID Güvenlik Sistemi Kıbrıs’taki ilk ve tek) Kıbrıs-Lefkoşa’da hizmet veren Vita Altera, Tüp Bebek (IVF) tedavisinde uyguladığı başarılı yöntemlerle bebek sahibi olmak isteyen ailelere umut oluyor.

GENİŞ TEDAVİ YELPAZESİ İLE AİLELERİN TERCİHİ

Sunduğu geniş tedavi yelpazesi ve yüksek başarı oranları ile bebek sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyen ailelerin ilk tercihi olmaya devam ediyor.

Bir yardımcı üreme yöntemi olarak öne çıkan tüp bebek tedavisi ile ilgili konuşan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Doktoru Op. Dr. Ali Enver Kurt, her çiftin ihtiyaçlarına özel tedavi planları oluşturarak en yüksek başarı oranlarını hedeflediklerini ve bebek sahibi olmayı arzulayan aileleri, güvenilir ve etik hizmet anlayışı ile hayallerine kavuşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Vita Altera IVF Center bünyesinde, geniş tedavisi seçenekleri ile hizmet verdiklerini aktaran Dr. Kurt, “Merkezimizde, tüp bebek tedavisinin yanı sıra taşıyıcı annelik, tandem siklus, PGT, embriyo dondurma, Pesa-Mesa-Tese, ICSI ve NGS gibi hizmetlerimiz de bulunuyor. Detaylı bilgiye, vitaalteraivf.com adresimizden üzerinden ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.