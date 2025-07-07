Kırklareli’nin Vize ilçesindeki Bizye Antik Kenti, Traklar’dan Roma ve Bizans’a uzanan tarihiyle eşsiz bir miras sunuyor. Ancak bakımsızlık ve ilgisizlik, bu değerli alanı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Trakya Arşiv ekibi, Vize Antik Tiyatrosu’nun içler acısı durumuna dikkat çekerek yetkililere koruma çağrısı yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli’nin Vize ilçesinde yer alan Bizye Antik Kenti, Traklar, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma zengin tarihiyle Trakya’nın en önemli kültürel miraslarından biri. Ancak, 1. derece arkeolojik sit alanı olan bu eşsiz bölge, yetersiz koruma ve denetim nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

TRAKYA’NIN KALBİNDE BİR TARİH

Antik dönemde Bizye adıyla bilinen Vize, M.Ö. 5. yüzyıla uzanan geçmişiyle Trak kabilelerinin siyasi ve kültürel merkeziydi. Odrys Krallığı’nın önemli yerleşimlerinden biri olan kent, Roma İmparatorluğu döneminde idari ve askeri bir merkez haline geldi.

Günümüze ulaşan Roma Tiyatrosu, Trakya’daki en sağlam Roma dönemi yapılarından biri olarak öne çıkıyor. Bizans döneminde kale-kent işlevi gören Bizye, surları, kilise temelleri ve su yapılarıyla Hristiyanlaşma sürecinin izlerini taşıyor. Osmanlı döneminde sancak merkezi olan kent, Zindan Baba Türbesi gibi yapılarla önemini korudu, ancak modern çağda tarım, yapılaşma ve doğa etkileriyle antik kalıntılar büyük zarar gördü.

“İÇLER ACISI DURUM”

Trakya Arşiv ekibi, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, “Vize Antik Kenti, Roma tiyatrosu, surları ve yerleşim alanlarıyla yaşayan bir tarih, ancak hak ettiği değeri göremiyor. 1. derece arkeolojik sit alanı olan Vize Antik Tiyatrosu’nun durumu içler acısı. Bakımsız, denetimsiz ve görünmez durumda” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

“Vize yalnızca bir tarih değil, bir fırsattır" diyen ekip, "Turizmle kalkınabilecek, kültürle yeniden doğabilecek bir mirastır” diyerek, bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan canlandırılabileceğini vurguladı.

Bölgede yeterli arkeolojik kazı ve koruma çalışmaları yapılmaması, kentin potansiyelinin açığa çıkmasını engellediğini ifade eden Trakya Arşiv ekibi, yetkililerden, bu eşsiz mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için acil adımlar atılmasını bekliyor.