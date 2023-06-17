Vize krizi her geçen gün derinleşirken Şikayetvar, vize aracılık firmaları ile büyükelçilik ve konsolosluklarla ilgili verilerini açıkladı. Aracı şirketlerle ilgili şikayetler yüzde 191, büyükelçilik ve konsolosluklarla ilgili şikayetler ise yüzde 181 arttı.İSTANBUL (İGFA) - Vize krizi her geçen gün derinleşirken Şikayetvar, vize aracılık firmaları ile büyükelçilik ve konsolosluklarla ilgili verilerini açıkladı. Aracı şirketlerle ilgili şikayetler yüzde 191, büyükelçilik ve konsolosluklarla ilgili şikayetler ise yüzde 181 arttı. Randevu tarihlerinin uzunluğu, haksız yere reddedilen başvurular, aracı firmalarla iletişim kuramama en çok şikayet edilen konular arasında yer aldı.

Vize işlemlerinde geçen yıldan bu yana yaşanan kriz gün geçtikçe derinleşiyor. Son dönemde özellikle Schengen vizesi başvurusunda alınan ret yanıtları, vatandaşların şikayetlerinde de artışa neden oldu. Çözüm platformu Şikayetvar vize işlemleri ve aracılık firmalarıyla ilgili son verilerini paylaştı. Açıklamaya göre platforma 2023’ün ilk 5 ayında toplam 3 bin 67 şikayet ulaştı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında şikayetler, bu yıl yüzde 197 arttı. Büyükelçilik ve konsolosluk şikayetlerinde ise bu oran yüzde 181 oldu. Öte yandan vize ve aracılık firmalarıyla ilgili 2021 ve 2022’nin ilk 5 aylık dönemi kıyaslandığında şikayetlerin yüzde 752 artmış olduğu gözlemleniyor. En çok şikayetin geldiği büyükelçilik ise Almanya olarak kaydedildi. Mayıs ayı 830 şikayetle tüketicilerin konuyla ilgili en çok şikayette bulunduğu ay olarak kaydedildi.