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Misli.com Mobil ve Misli TV YouTube'dan yayınlanacak karşılaşmayı Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan hakem ikilisi yönetecek. İki ekip arasında ligin ilkyarısında oynanan karşılaşmayı Bursa Büyükşehir Belediyespor 3-0 kazanmıştı.

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonunun 24. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, yarın Hekimoğlu GCT Voleybol İhtisas ile karşılaşacak.BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 23 maçta 14 galibiyetle 4. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 22 maçta 7 galibiyetle 10. sırada yer alan rakibiyle Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda saat 15.00’te karşı karşıya gelecek.

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