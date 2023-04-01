AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonunun 24. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, yarın Hekimoğlu GCT Voleybol İhtisas ile karşılaşacak.BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 23 maçta 14 galibiyetle 4. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 22 maçta 7 galibiyetle 10. sırada yer alan rakibiyle Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda saat 15.00’te karşı karşıya gelecek.
Misli.com Mobil ve Misli TV YouTube'dan yayınlanacak karşılaşmayı Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan hakem ikilisi yönetecek. İki ekip arasında ligin ilkyarısında oynanan karşılaşmayı Bursa Büyükşehir Belediyespor 3-0 kazanmıştı.