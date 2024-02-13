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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kadın ve erkek voleybol takımları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2023-2024 yılı üniversitelerarası Ünilig Voleybol Bölgesel Lig müsabakalarında başarılı sonuçlar elde etti.BURSA (İGFA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Kompleksi’nde 05-09 Şubat tarihleri arasında yapılan turnuvaya 13 üniversiteden kadın ve erkek takımları katıldı. Yoğun bir seyirci ilgisinin de bulunduğu turnuvada mücadele eden BUÜ erkek takımı tüm rakiplerini yenerek şampiyon olmayı başardı. BUÜ kadın takımı da ortaya koyduğu oyun ile izleyicilerden alkış aldı.

REKTÖRDEN TEBRİK

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, turnuvaya Arş. Gör. Dr. Merve Gezen Bölükbaşı ve Spor Müdürü Mehmet Şerif Arslan yönetiminde katılan sporcuları tebrik etti.