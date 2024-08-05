57 milyon 100 bin kullanıcı ile Instagram’ı en çok kullanan 5. ülke Türkiye olduğu belirlenirken, 2 Ağustos'tan bu yana BTK tarafından erişim engelinin olduğu Instagram'a birçok kullanıcı VPN (Sanal Özel Ağ) kullanarak aşmaya çalışıyor. Ancak bunun da birçok güvenlik problemini beraberinde getirebileceğini belirten bilişim uzmanları, dikkat edilmesi gereken noktalara dikkati çekti.İSTANBUL (İGFA) - Birçok kullanıcı Instagram'a BTK tarafından getirilen erişim engelini VPN (Sanal Özel Ağ) kullanarak aşmaya çalışsa da bu birçok güvenlik problemini beraberinde getiriyor.

Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, VPN kullanırken dikkat edilmesi gereken 5 noktayı sıraladı.

VPN KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 5 NOKTA

1. VPN protokolüne dikkat edin. VPN protokolü, VPN'in nasıl çalıştığını ve iletişim kurduğunu yöneten bir dizi kural ve standarttır. Farklı protokollerin farklı güvenlik, hız ve uyumluluk seviyeleri vardır. En popüler protokollerden bazıları IKEv2, L2TP/IPsec ve SSTP’dir. Her protokolün kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri vardır ve bazıları belirli cihazlar veya platformlarla çalışmayabilir. İhtiyaçlarınız için en iyi güvenlik ve performans dengesini sunan bir protokol seçmelisiniz.

2. Ücretsiz bir VPN aslında ücretsiz değildir. Ücretsiz bir VPN kulağa hoş gelebilir ancak gerçek şu ki tüm şirketler maliyetlerini karşılamak için para kazanmak zorundadır. Bazı ücretsiz VPN'ler bunu reklamlarla, bazıları ise kullanıcılarının verilerini satarak yapar. Bazen ücretsiz, daha yavaş bağlantı hızı ve daha az özellik anlamına gelir. Bu nedenle VPN sağlayıcınızı doğru seçin. Yoksa verilerinizi satan bir şirkete hassas bilgilerinizi açabilirsiniz.

3. VPN sunucularına dikkat edin. VPN sunucusu, VPN kullanırken cihazınızın bağlandığı uzak konumdur. Sunucu, cihazınız ile internet arasında bir ağ geçidi görevi görür ve hızınızı, gecikmenizi ve içeriğe erişiminizi etkileyebilir. Birini seçmeden önce VPN sunucusunun konumunu, kapasitesini ve itibarını göz önünde bulundurmalısınız. Genellikle, sunucu fiziksel konumunuza ne kadar yakınsa, bağlantınız o kadar hızlı ve güvenilir olur. Ancak, coğrafi olarak kısıtlanmış içeriğe erişmek veya sansürden kaçınmak istiyorsanız, farklı bir ülke veya bölgedeki bir sunucuyu da seçmek isteyebilirsiniz.

4. VPN türünü inceleyin. Site-to-site, istemci-sunucu ve peer-to-peer gibi farklı VPN türleri vardır. Her türün ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlı olarak kendi avantajları ve dezavantajları vardır. Örneğin, site-to-site VPN'ler birden fazla konumu veya ağı bağlamak için uygundur, istemci-sunucu VPN'ler ise bireysel kullanıcılar için daha yaygındır. Peer-to-peer VPN'ler merkezi olmayan yapıdadır ve bant genişliğini ve kaynakları paylaşmak için diğer kullanıcılara güvenir. Her türün avantajlarını ve dezavantajlarını araştırmalı ve kullanım durumunuza hangisinin uyduğuna karar vermelisiniz.

5. VPN özelliklerini gözden geçirin. Farklı VPN'ler, deneyiminizi ve güvenliğinizi artırabilecek farklı özellikler sunar. Aradığınız özelliklerden bazıları şifreleme, kill switch, DNS sızıntı koruması, bölünmüş tünelleme ve çoklu atlamadır. Şifreleme, verilerinizin herhangi birinin okumasını önlemek için karıştırılması işlemidir. Kill switch, VPN bağlantısı kesilirse cihazınızın internet bağlantısını otomatik olarak kesen bir özelliktir. DNS sızıntı koruması, DNS isteklerinizin İSS'nize veya üçüncü taraflara ifşa edilmesini engelleyen bir özelliktir. Bölünmüş tünelleme, hangi uygulamaların veya web sitelerinin VPN'i kullanacağını ve hangilerinin kullanmayacağını seçmenize olanak tanıyan bir özelliktir. Çoklu atlama, trafiğinizi ekstra güvenlik için iki veya daha fazla VPN sunucusu üzerinden yönlendiren bir özelliktir.