WhatsApp, iPhone kullanıcıları için belge tarama özelliğini devreye aldı. Uygulamanın son sürümü v24.25.89 ile tarama özelliği kullanılabilir hale geldi.İSTANBUL (İGFA) - Günümüzde giderek artan belge tarama ihtiyacı, artık WhatsApp aracılığıyla ek uygulama kullanmaya gerek kalmadan kolayca yapılabilecek.

WhatsApp Beta'nın aktardığına göre, belge tarama özelliği, şu an için sadece iPhone kullanıcılarına sunuldu.

https://twitter.com/WABetaInfo/status/1871346508135899294

WhatsApp'ın özelliği kademeli olarak dağıtıldığı için, güncellemeyi hemen görülemeyebiliyor.

Kısa sürede Android cihazlara da gelmesi beklenen özelliğin aktif olup olmadığını kontrol etmek için App Store’da WhatsApp’ın v24.25.89 sürümüne sahip olup olmadığınızı kontrol edilebilir.