WhatsApp'ta gönderilmeyen mesajlar için yeni özellik eklendi. Gönderilmeyen mesajlar taslak olarak kayıt edilebilecek ve bunlar en başta gözükecek.İSTANBUL (İGFA) - WhatsApp'ın son güncellemesi kullanıcılarına taslak özelliğini sundu.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta yeni mesajlar özelliğine göre, kullanıcıların yazdıkları ancak göndermedikleri mesajları taslak olarak kayıt edebilmelerine imkan sağlayacak.

Hatırlanacağı gibi mevcutta, kullanıcılar göndermedikleri mesajlara geri dönemiyordu.

Ancak bu özellik sayesinde yarım bırakılan mesajlar taslak olarak görülüyor. Bu sayede kullanıcılar mesajı göndermeyi unuttuysa geri dönüp, kaldığı yerden devam edebilecek ve düzenleyip gönderebilecek.

Özellik tüm dünyadaki Whatsapp kullanıcılarına sunuldu.