WhatsApp, reklam gösterimine başlayarak işletmeler ve içerik üreticileri için yepyeni bir pazarlama kanalı açıyor. Durumlar ve kanallar artık reklamla buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Meta çatısı altındaki popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, reklam gösterimine başlıyor. Bu adım, özellikle işletmeler ve içerik üreticileri için yeni bir görünürlük ve pazarlama fırsatı sunuyor.

Yapay Zeka & Dijital Pazarlama Aşkı Kitabı Yazarı Yasin Kaplan, WhatsApp’ın kullanıcı verilerini analiz ederek hedeflenebilir reklam alanları oluşturacağını belirtiyor.

İlk aşamada reklamlar, “Durum” sekmesinde Instagram ve Facebook hikâyelerine benzer sponsorlu içerikler olarak görünecek. Kullanıcılar, bu reklamlarla markaların web sitelerine yönlendirilebilecek veya reklamverenin hedeflerine uygun etkileşimler sağlayabilecek. Reklamlar; ülke, şehir, dil ve takip edilen kanallar gibi kriterlerle segmentlere ayrılacak. Ayrıca, WhatsApp’ın “kanallar” özelliğindeki keşfet bölümünde de reklamlar yer alacak, böylece kanallar yeni bir reklam mecrasına dönüşecek.

SATIŞ DÖNÜŞÜMLERİ İÇİN YENİ BİR GÜÇ: WHATSAPP REKLAMLARI

Kaplan, WhatsApp’ın reklam dünyasına girişinin dijital pazarlamada çığır açacağını vurguluyor: “Facebook ve Instagram’da gördüğümüz reklamların WhatsApp’ta da yer alması, markaların zihinlerde kalıcı bir etki yaratmasını sağlayacak. Bir platformda görülen reklam, diğerinde satın alma kararına dönüşebilir. Bu, satış dönüşümlerini artıracak güçlü bir zincir oluşturuyor.” WhatsApp’ın 1.5 milyardan fazla aktif kullanıcısı, reklamverenler için geniş bir kitleye ulaşma imkânı sunuyor. Özellikle aktif durum kullanan ve Instagram’da vakit geçiren kullanıcılar, hedefleme açısından büyük bir potansiyel taşıyor. Kaplan’a göre, dikey video formatının popülerliğiyle WhatsApp Durum reklamları, görsel ve video içeriklerle markalara yaratıcı bir alan sunacak.