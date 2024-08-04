Kocaeli’nde sporun alt yapısına büyük katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, Winsan tesislerinde yeni bir saha inşa ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Sanayi Mahallesi Futbol Tesisi yapım işi kapsamında Winsan tesislerinde yeni bir saha inşa ediyor.

Sahanın mıcır dolgusu yapılıyor. Sporun her alanına destek veren Büyükşehir, şehre yeni spor alanları kazandırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İzmit Sanayi Mahallesi Winsan tesislerinde yer alan 3 bin 500 m2’lik alana futbol tesisi yapılıyor. Çalışmalar kapsamında 63x49 ölçülerinde saha yapımı için alanda mıcır dolgusu yapılıyor. Kulüpler için prefabrik sosyal tesis inşa ediliyor. Tek katlı olarak yapılan bina montajı tamamlanmak üzere. Sosyal tesis içerisinde soyunma odaları, duş, tuvalet ve idari ofisler yer alacak.