Son dönemlerin başarılı iş insanlarından Yüksek Makine Mühendisi Murat Hançer, Dubai World Trade Centre - Dubai Ahşap ve Ahşap Sanayi Fuarı'nda dünya ülkelerinin katıldığı fuar alanında kendi tasarımları olan ağaç işleme makinalarının tanıtımını yaptı.Kemal ETLEÇ - Didim Postası / AYDIN (İGFA) - Murat Hançer, WoodShow Duabi fuarı için hazırladığı ürünlerin sunumunu yaparak Türkiye'ye temsil etti.

Dubai WoodShow, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki Ahşap ve Ağaç İşleme Makineleri Ticaret Lider Platformu olan fuarda yaptığı konuşmada Türkiye'nin ve uluslararası alanlarda yapmış olduğu çalışmalara da yer veren Yüksek Makine Mühendisi Murat Hançer, dünyanın ve bölgenin önde gelen üretici ve tedarikçi firmalarıyla ülkenin ve bölgenin en önemli satın alma kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Dünyanın her yerinden gelen on binlerce profesyonel ziyaretçi WoodShow fuar alanında ağırlanırken, fuarda ürün tedarikçileri ile makine ve alet imalatçılarının ürünlerini, en ileri teknolojilerini ve büyük ölçekli makinelerini Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en önemli satın almacıları da bir araya getirdi.