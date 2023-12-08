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Türkiye İstatistik Kurumu, 'Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri'ni yayımladı. Almanya'nın başı çektiği yabancı kontrollü girişimlerde, tütün ürünleri imalatı en yoğun olduğu faaliyet olarak öne çıktı.ANKARA (İGFA) - Yurt içinde faaliyet gösteren ancak doğrudan veya dolaylı olarak yabancı kontrolünde olan girişimlere ait bilgileri içeren Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 2021 yılında toplam cironun yüzde 12,7'si yabancı kontrollü girişimler tarafından elde edildiği tespit edildi. Yabancı kontrollü girişim istatistiklerine göre, yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2020 yılında 6 bin 154 ve 2021 yılında 6 bin 111 oldu. Bu girişimlerin toplam cirodaki payı 2020 yılında yüzde 13,8, 2021 yılında ise yüzde 12,7 oldu.

Tütün ürünleri imalatı yabancı kontrolünün en yoğun olduğu faaliyet oldu.

Tütün ürünleri imalatı 2021 yılında yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının yüzde 91,8 ile en yüksek olduğu faaliyet oldu.

Yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının en yüksek olduğu ikinci faaliyet ise yüzde 46,2 ile sigorta, reasürans ve emeklilik fonları oldu.

Yabancı kontrollü girişimlerin ülkelere göre dağılımında sayı ve ciro bakımından en büyük paya sahip ülke Almanya, ikinci en büyük paya sahip ülke ise ABD oldu.

Yabancı kontrollü 6 bin 111 girişimden bin 25'i Almanya tarafından kontrol edildi. Almanya tarafından kontrol edilen girişimlerin 2021 yılında elde ettiği cironun toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 13,1 oldu. ABD kontrolündeki 698 girişimin toplam yabancı kontrollü cirodaki payı ise yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.