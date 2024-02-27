Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün davetiyle şehrin tarihi ve turistik alanlarını ziyaret etmek ve kentin doğal güzelliklerini, eşsiz gastronomisini, dillere pelesenk olan UNESCO tarafından da tescillenen

müziğini yerinde keşfetmek üzere Letonya, Litvanya, Estonya ve Azerbaycan'dan Şanlıurfa’ya gelen yerli ve yabancı turizm acenteleri ve sosyal medya fenomenleriyle bir araya geldi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa’nın turizm potansiyelinin daha da artırılması, şehrin, doğal güzelliklerinin, tarihi alanlarının ve eşsiz mimarisinin sadece Türkiye’de değil dünyada da tanıtılması amacıyla gerçekleşen buluşmada kente yapılacak olan ziyaretler, düzenlenecek turlar, şehrin sahip olduğu kültür ve turizm zenginliklerinin daha da yaygınlaştırılması gerektiği istişare edildi.

12 Bin yıllık geçmişi ile tarihi yeniden yazdıran keşif Göbeklitepe, Karahantepe, Taş Tepeler, Balıklıgöl, Kümbet evleriyle Harran, Sakin şehir unvanına sahip Halfeti ve daha birçok tarihi ve doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan bir şehir Şanlıurfa’ya geldikleri için büyük heyecan duyduklarını kaydeden yabancı misafirler kenti gezme fırsatı bulacaklar.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “GÖBEKLİTEPE SIRLARIN VE GİZEMLERİN MERKEZİDİR”

Şanlıurfa’nın eşsiz bir tarihe ve kültüre sahip olduğunun altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “ Aramızda yerli ve yabancı misafirlerimiz var. Sosyal medya fenomenleri ve turizm seyahat acenteleri ve temsilcileri var. Bu buluşmayı şehrimiz açısından çok önemli buluyorum. Buradaki temsilciler vasıtasıyla çeşitli programlar oluşabiliyor. Bu programlar da kentin turizmi için oldukça faydalı oluyor. Şehre gelen ziyaretçilerin de ilk karşılaştığı isimler sizler oluyorsunuz. Burada Letonya, Litvanya, Estonya ve Azerbaycan gibi çeşitli ülkelerden gelen misafirlerimiz var. Burası adeta bir çiçek bahçesi gibi rengârenk olmuş durumda… Göbeklitepe’ye gidecekler misafirlerimiz mutlaka ama bana göre Göbeklitepe sırların ve gizemlerin merkezidir. 12 Bin yıl önce burada yaşamış insanların atası bize hangi mesajları göndermek için çaba sarf etmişler diye düşünüyorum. Şanlıurfa’nın sıra gecelerini de deneyimleme şansı bulacaksınız. Orada sevgiyle hazırlanan kentin gastronomisinin küçük bir bölümünü oluşturan yemeklerden tatma imkânını bulacaksınız ve müziğimizi de dinleyeceksiniz. Bu Şanlıurfa’da yüzyıllardır devam eden bir gelenektir.” İfadelerine yer verdi.

Programa Şanlıurfa Kültür Turizm İl Müdürü Aydın Aslan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Daire Başkanı Mehmet Ay da katılarak Başkan Beyazgül’e kentte turizmi daha da geliştirmek adına yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.