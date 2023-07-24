İzmit Belediyesi Yaşama Destek Evi’nin (YADEV) öğrencileri, Curling etkinliğinde keyifli anlar yaşadı. Öğrenciler program sonunda madalyalarını Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci’nin elinden aldıKOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam eden İzmit Belediyesi, projeleri ile vatandaşlara dokunmaya devam ediyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından hayata geçirilip özel gereksinimli bireylere hizmet etmek amacıyla kente kazandırılan YADEV faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda YADEV’de eğitim alan öğrencilerin keyifli vakit geçirebilmesi adına Curling etkinliği düzenledi.

YADEV bahçesinde düzenlenen etkinliğe İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, Curling Kocaeli İl Temsilcisi Yusuf Altınay ve öğrencilerin velileri katıldı. Program sonunda madalyalarını Kahveci’nin elinden alan öğrenciler, velileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Veliler ve öğrenciler bu keyifli organizasyon için Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.