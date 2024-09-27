Ödül konuşmasında kanser ile mücadele de en etkin rol oynayan doktorlar arsında gösterilmekten onur duyduğunu belirten Genç. 2025 yılında durumu olmayan 5 Türk çocuğuna kanser tedavisini tamamı ile kendi üstelenmek şartı ile yapacağını belirten başarılı doktor, konuşmasının ardından salondan alkış tufanına tutuldu.Enver GÜLER / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul, bilim dünyasının önemli isimlerinden birine ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Türkan Saylan Kongre Merkezi’nde düzenlenen kanser tedavisinde çığır açan çalışmalarıyla tanınan Yadigâr Genç’e takdim edildi. Genç, ödülü almanın gururunu yaşarken, bu ödülün bilimsel çalışmalarının uluslararası arenada takdir edilmesinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Kanser tedavisinde yenilikçi yaklaşımların öncüsü olarak bilinen Genç, yaptığı konuşmada hastalara sunduğu modern tedavi seçeneklerinin altını çizdi. Konvansiyonel tedavilerin ötesine geçen ekibi, özellikle kemoterapiye alternatif olarak geliştirdikleri ‘onkolitik virüs terapisi’ ve ‘nanoteknoloji destekli fotodinamik lazer tedavisi’ gibi inovatif çözümlerle kanserle mücadelede önemli ilerlemeler kaydediyor. Genç, bu tedavi yöntemlerinin yalnızca klasik terapilere bağlı kalınmadan, daha kişisel ve hedefe yönelik bir savunma geliştirilmesine olanak sağladığını belirtti.

Genç’in en dikkat çekici çalışmaları arasında, hastaların kendi kanından üretilen ‘dendritik hücre kanser aşıları’ bulunuyor. Nobel ödüllü araştırmalara dayanan bu yaklaşım, kanser immünolojisinde devrim niteliğinde bir adım olarak kabul ediliyor. Genç ve ekibi, bu yöntemi daha da geliştirerek bilim dünyasında ses getiren sonuçlar elde etmeyi başardı.

Kanser tedavisini bir ‘hastalıkla savaştan öte, hücre düzeyinde stratejik bir müdahale sanatı olarak tanımlayan Genç, kemoterapiye başvurmadan sundukları bu alternatiflerin, kanser tedavisinin geleceğini şekillendirdiğini belirtti. Her ne kadar tüm süreçlerde tam başarı garantisi olmasa da, bilimsel ilerlemenin sabır ve yenilikle sürdüğünü vurguladı.

Daha önce de Dünya Sağlık Örgütü tarafından inovatif kanser tedavileri üzerine ödüllendirilen Genç, aldığı bu yeni ödülle bilime olan tutkusunu bir kez daha pekiştiriyor.

‘Bilimin ışığında insanlığa hizmet etmek en büyük onurumuz’, diyen Genç, bu yolculukta her geçen gün daha fazla insana umut vermekten gurur duyduğunu dile getirdi.